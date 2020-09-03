Москва, , 02:22 — REGNUM Желтый уровень погодной опасности ввели в Москве и Московской области из-за порывистого ветра, сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Предупреждение будет действовать с 9:00 3 сентября до 12:00 4 сентября. Порывы ветра в регионе могут достигать 15 метров в секунду. Кроме того, в ведомстве предупредили о пожарной опасности в Шатурском и Каширском районах Подмосковья.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что осенью этого года в центральной части РФ вероятны две волны «бабьего лета».

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