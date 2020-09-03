Париж, , 01:58 — REGNUM Во Франции за прошедшие сутки выявили 7017 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает французское агентство здравоохранения.

Версаль Марина Захарова © ИА REGNUM

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Отмечается, что это уже третий случай с начала пандемии, когда в стране выявляют более семи тысяч зараженных новой инфекцией за одни сутки. Наибольшее число выявленных пациентов приходится на 31 марта — тогда подтвердили 7578 случаев заражения.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 достигло 293 024. Также число пациентов, находящихся в реанимации, выросло до 446 человек.