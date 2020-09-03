Бразилиа, , 01:31 — REGNUM В Бразилии за минувшие сутки выявили 46 934 случая заражения коронавирусом нового типа, сообщает пресс-служба бразильского минздрава.

Марианна Норт. Железные скалы, Бразилия. 1873

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Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Бразилии приблизилось к 4 миллионам и достигло 3 997 865. Также за 2 сентября на бразильской территории умерли 1184 пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Бразилии жертвами осложнений COVID-19 стали 123 780 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что не будет заставлять каждого жителя страны прививаться от коронавирусной инфекции. При этом бразильские власти уже выделили миллионы долларов США за закупку вакцин.

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