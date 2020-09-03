Керчь, Крым, , 00:57 — REGNUM Главное событие осени для творческой молодежи стартовало в Крыму — сегодня в бухте Капсель открылся фестиваль фестивалей «Таврида — АРТ». В фестивале принимают участие около двух тысяч молодых деятелей культуры и искусств из 85 регионов России.

Открытие фестиваля «Таврида – АРТ» Скриншот страницы социальной сети ВКонтакте «Арт-кластер «Таврида»

На церемонии открытия участников фестиваля приветствовал первый заместитель руководителя администрации Президента РФ Сергей Кириенко: «Ни расстояние, ни время, ни жара, ни ветер, ни даже знаменитая пыль «Тавриды» не могут помешать вашему стремлению творить, создавать, вдохновлять! С соблюдением социальной дистанции, но с отсутствием дистанции между каждым из вас, между вашим творчеством и творчеством больших артистов, мы открываем наш фестиваль фестивалей «Таврида — АРТ» — пространство, где воедино собираются разные виды искусства, пространство сотни кастингов, пространство возможностей для каждого из вас. И пусть сегодня нас перед этой сценой не 92 тысячи, как в прошлом году, но нас гораздо больше — с нами в эти дни сотни городов, где резиденты «Тавриды» на центральных площадях поделятся своим искусством с жителями нашей страны! Сотни тысяч молодых и талантливых ребят, для которых открывает двери первая в России онлайн масштабная кастинг-платформа! Мы на расстоянии, но мы вместе! Таврида — «место силы»! А вы — сила этого места! Потому что всё, что здесь есть, создано руками и талантом участников и резидентов «Тавриды». Сейчас трудно поверить в то, что еще полтора года назад здесь были пустынные холмы. Сегодня — это удивительное место. И я хочу сказать спасибо всем, кто его создавал своими руками: художникам, наполнившим нашу жизнь красками, архитекторам и авторам новых арт-объектов. Спасибо всем вам за то, что наполняете это место смыслами! Вы создаете новую реальность. Вы меняете мир вокруг себя. Вы меняете свою жизнь — вы делает ее лучше».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, фестиваль фестивалей продлится до шестого сентября и объединит все направления искусства.

Главными событиями фестиваля станут шоу-концерт «Таврида вдохновляет», фестиваль стримов и концертов во дворах «Таврида рядом» по всей стране и самая большая в России кастинг-платформа «Таврида — АРТ».