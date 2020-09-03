Багдад, , 00:31 — REGNUM В Ираке за прошедшие сутки выявили 3946 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает пресс-служба иракского минздрава.

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Из них почти треть случаев приходится на иракскую столицу Багдад. Таким образом, общее количество подтвержденных случаев заражения SARS-CoV-2 в Ираке достигло 242 284. Также за 2 сентября в республике скончались 78 человек от болезней, вызванных новым коронавирусом. Всего с начала пандемии в Ираке от осложнений COVID-19 скончался 7201 пациент.

Кроме того, за минувшие сутки в стране выздоровели 3732 пациента. Всего в Ираке выздоровели 184 205 человек. Число проведенных тестов на выявление коронавируса достигло 1 647 454.