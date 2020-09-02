Приштина, , 23:53 — REGNUM В Национальном институте общественного здравоохранения Косово 2 сентября сообщили, что за сутки в результате исследования 488 образцов в Косово было выявлено 112 носителей коронавируса. При этом 131 пациент был признан излечившимся.

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Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, всего в Косово зафиксировано 13 713 случаев заражения коронавирусом. 9923 пациента уже здоровы. 539 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19, из них шесть — за последние сутки. Лечение от COVID-19 проходит 3251 человек.

В настоящее время в Косово несколько снизилась суточная смертность среди пациентов с COVID-19, однако вновь возрастает число выявляемых случаев заражения, что заставляет ожидать повторного роста смертности в ближайшие недели. С начала эпидемии заразились коронавирусом 1500 косовских медиков, причем 200 — за июль. Шестеро из них скончались.

26 августа в Косово вступил в силу закон о борьбе с коронавирусом.

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