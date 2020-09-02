Тирана, , 23:52 — REGNUM За последние сутки в Албании были зафиксированы ещё 122 случая заражения коронавирусом, сообщили 2 сентября в министерстве здравоохранения страны.

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По данным министерства, всего в Албании было выявлено 9728 случаев заражения коронавирусом. 5582 человека уже излечились от COVID-19. 296 пациентов скончались от осложнений, вызванных COVID-19. За прошедшие сутки умерли шесть пациентов.

В ведомстве отмечают, что лечение от COVID-19 в стране проходит 3850 человек. Наблюдение за проходящими лечение на дому осуществляют около 1600 семейных терапевтов. На стационарном лечении находятся уже 182 пациента. 22 из них проходят интенсивную терапию и восемь подключены к аппаратам ИВЛ. Ещё 41 пациент проходит реабилитацию.

Наибольшее число активных случаев заражения выявлено в Тиране — 2058, в портовом городе Дуррес — 490 и в Шкодре — 294.

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