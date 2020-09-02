Москва, , 21:23 — REGNUM Вспомнить дату начала Второй мировой войны уверенно смогли 33% российских граждан, а 48% путают её с датой начала Великой Отечественной войны, сообщает 2 сентября ВЦИОМ со ссылкой на результаты проведенного социологического опроса

Польский город Велюнь после бомбардировки 1 сентября 1939 года

Отдельно стоит указать, что 8% опрошенных заявили, что вообще не знают, когда началась война, а 6% дали совершенно неправильный ответ.

О причинах начала Второй мировой войны не смогли ничего сказать почти 40% опрошенных, 8% охарактеризовали их как разногласия между странами и борьбу за ресурсы, 18% указали на желание Германии всех завоевать.

В качестве союзников СССР во Второй мировой войне 58% опрошенных вспомнили США, а Британию и Францию в качестве таковых назвали 52% и 26% респондентов соответственно.

«При этом по 5% относят к союзникам Польшу и Китай. Еще 4% включают в этот список Монголию. По 2% — Украину, Белоруссию и Чехословакию», — сообщает ВЦИОМ.

При этом 86% опрошенных россиян уверенно заявили, что СССР внес наибольший вклад в победу над нацизмом. Опрос проводился 30 августа, было опрошено 1600 граждан Российской Федерации в возрасте от 18 лет и выше.

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