Хараре, 2 сентября 2020, 21:06 — REGNUM Животные погибли за последние пять дней, причём семь новых жертв были найдены сегодня, 2 сентября.
Комментируя случившееся, в заповеднике заявили, что причины гибели слонов выясняются при помощи лабораторных методов. Тинаше Фараво, представляющий зимбабвийское Управление заповедников, заявил:
Как ранее сообщало ИА REGNUM, главный ветеринарный инспектор вышеуказанного управления Колумбус Чайтезви заявил, что слоны погибли, заразивших бактериальной инфекцией.
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