Аддис-Абеба, , 20:58 — REGNUM Число случаев COVID-19 в страна Африки к настоящему моменту составляет 1 260 400, из них 1 001 581 человек уже прошел лечение от заболевания, 2 сентября сообщает Africa CDC.

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Согласно отчету Африканских центров контроля заболеваний, число жертв заболевания на континенте к настоящему моменту составляет 30 065 человек.

Около 50% случаев и примерно 45% смертей от COVID-19 на всем континенте зарегистрировано в Южно-Африканской республике.

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