Москва, , 19:00 — REGNUM Россия и Индия заключили соглашение по ежегодному производству более 300 млн доз российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщил 2 сентября глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в интервью телеканалу NDTV.

Первая зарегистрированная вакцина от коронавируса «Спутник V» Sputnikvaccine.com

«Индийские эксперты видели, что делает российская вакцина. Мы уже заключили производственное соглашение с индийскими компаниями на производство более 300 миллионов доз российской вакцины в год», — сказал Дмитриев.

При этом он напомнил, что в России уже началось более 40 тыс. пострегистрационных исследований первой в мире вакцины от коронавируса.

Кроме того, Кирилл Дмитриев отметил, что Россия уже получила запрос разных стран мира на более чем миллиард доз вакцины «Спутник V» и это стало одной из причин совместного выпуска этой вакцины с Индией.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2020 года Минздрав России официально зарегистрировал первую в мире вакцину от COVID-19, разработанную НИЦЭМ им. Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций.

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