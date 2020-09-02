Ижевск, , 18:55 — REGNUM В Удмуртии все учащиеся с 1 по 4 класс получают бесплатное горячее питание, всего эта мера предусмотрена для 87 473 детей. Об этом заявил глава республики Александр Бречалов в ходе прямого эфира на своей странице в одной из социальных сетей.

Сочинение © ИА REGNUM

Следите за развитием событий в трансляции: «День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России»

Также в республике все дети из многодетных семей вне зависимости от уровня доходов с 1 по 11 класс также обеспечены бесплатным горячим питанием. Таких детей 18 800 человек.

Бречалов не исключил, что на первом этапе, в сентябре, пока система обеспечения горячим питанием еще настраивается, возможны «определенные шероховатости». Он призвал родителей сообщать о всех проблемах при организации питания детей классному руководителю, директору школы или по номеру горячей линии.

Как сообщало ИА REGNUM, бесплатное горячее питание для детей из многодетных семей с 1 по 11 класс предусмотрено в рамках закона о поддержке многодетных, соответствующие изменения в который были внесены в феврале текущего года. Число таких семей в регионе за последние десять лет выросло почти в два раза и составило на начало 2020 года 22 624 семьи.