3 сентября 2020 | Время чтения 5 мин

Юля Даркова, , 17:06 — REGNUM Зачем рубить под собой землю и лепить фигурки из щавеля? Что это за день такой — праздник оленя без оленя?

В Мейныпильгыно сейчас есть своё стадо, в котором чуть больше двухсот оленей Юля Даркова © ИА REGNUM

Раньше те чукчи, что сейчас оседло живут в Мейныпильгыно (село в Анадырском районе Чукотки), были кочевыми, рождались и жили в ярангах, пасли оленей и были гораздо ближе к природе, чем новые поколения. Олень давал им всё — еду, одежду, обувь, кров. Из шкур шили даже детские комбинезоны. И, конечно, здесь всегда отмечали праздники, посвящённые оленю. Сейчас они живут в благоустроенных коттеджах, но стараются хранить связь с природой, продолжают поклоняться духам и чтить традиции, чтобы и себя защитить, и молодым их передать.

День молодого оленя посвящён именно этому животному. В конце лета оленей забивали, чтобы обеспечить всех едой и одеждой на зиму. Ну, а если вы что-то у природы взяли, её обязательно надо поблагодарить, чтобы в следующий раз она была к вам благосклонна. На нынешнем празднике оленей не забивали, сейчас это делают вообще редко, так как оленеводство только возрождается и своё стадо пока маленькое. А провести обряд, созвать гостей, отогнать злых и поклониться добрым духам — это дело важное.

Для защиты от назойливых насекомых оленей окуривают дымом от горящей шикши и мхов, которыми выстлана вся тундра Юля Даркова © ИА REGNUM

В августе у оленей заканчивается линька и мех становится мягким и бархатистым Юля Даркова © ИА REGNUM В августе у оленей заканчивается линька и мех становится мягким и бархатистым Юля Даркова © ИА REGNUM

Для этого нужен огонь, добытый вручную, земля с кусочками мха, стрелы и много зелени. Из отваренного дикого щавеля лепят символические фигурки оленя и вставляют в них небольшие веточки ивы. Это тело и рога оленя. Из земли вырубают два круга, как символы солнца, приносят их к костру в яранге и уже на них раздувают тот огонь, что добудут огнивом.

Всю утварь для обряда бережно хранят и передают из поколения в поколение Юля Даркова © ИА REGNUM

Ирина Коравье вырубает два круга земли для обряда Юля Даркова © ИА REGNUM Ирина Коравье вырубает два круга земли для обряда Юля Даркова © ИА REGNUM

По традиции землю нужно поджечь огнём, добытым вручную Юля Даркова © ИА REGNUM

Остатки щавеля смешали с размятой свежей икрой нерки и добавили туда свежие ягоды морошки и шикши. Зелёная кашица, из которой лепят фигурки и затем готовят праздничное блюдо, дюже похожа на содержимое оленьего желудка. Всё символично — люди едят то же, что и олень, и дальше в обряде используют его пищу. Так они становятся к нему ближе. Да, одновременно на огне готовят и другие угощения — варят свежие рыбьи головы и оленину, сохранённую с прошлого года.

По традиции землю нужно поджечь огнём, добытым вручную Юля Даркова © ИА REGNUM

Тётя Катя размяла вручную отваренный щавель и слепила из него фигурки, символизирующие оленя Юля Даркова © ИА REGNUM Тётя Катя размяла вручную отваренный щавель и слепила из него фигурки, символизирующие оленя

Веточки ивы, воткнутые в зелёные фигурки, символизируют оленьи рога Юля Даркова © ИА REGNUM

В кашицу из щавеля добавили сырую икру нерки и свежие морошку и шикшу Юля Даркова © ИА REGNUM В кашицу из щавеля добавили сырую икру нерки и свежие морошку и шикшу Юля Даркова © ИА REGNUM

Ирина Коравье — библиотекарь, мастер декоративно-прикладного искусства, хранительница традиций и чукотского языка. У неё пять дочерей и десять внуков Юля Даркова © ИА REGNUM

Когда все яства готовы, добыт огонь и истлели круги земли, начинают обряд. Мужчины и самые младшие дети в традиционной одежде сначала копьём, а затем символичными стрелами из веточек ивы отгоняют злых духов, повернувшись спиной к яранге и произнося специальные заклинания. В ту же сторону женщины бросают дымящиеся круги земли. Священный огонь тоже направлен на изгнание духов.

В обрядах обязательно участвуют дети. Самые младшие отгоняют злых духов наравне со старшими Юля Даркова © ИА REGNUM

После обряда тлеющие круги земли бросают в сторону злых духов, чтобы отогнать их Юля Даркова © ИА REGNUM

Вместо оленя в жертву духам приносят ритуальную рыбу. Для этого часть пойманной рыбы сушат с головой так же, как и остальную юколу. Во время обряда у этой рыбы отрезают головы как символ жертвы, а небольшие кусочки мяса бросают духам. Да, когда из земли вырубали круги для обряда, то на их место положили кусочки оленьего жира в знак благодарности. Здесь так всегда: взял что-то у природы, поблагодари её. Это вовсе не значит, что брать можно бесконечно. Чукчи берут столько, сколько им нужно для проживания. Потому здесь и рыба нерестится, и нерпа плещется, и моржи устраивают лежбища, и киты чешут бока. Вернёмся к обряду.

Олени на выпасе Юля Даркова © ИА REGNUM

Веточки ивы символизируют рога оленей, а вода — это просто вода, которую они пьют. Во время обряда всё наполняется смыслом и силой, потому листиками ивы, смоченными в воде, проводят своеобразное помазание. Супруги по очереди прикасаются этими листиками к отдельным частям тела, чтобы защитить друг друга от всё тех же злых духов. То же самое делают с детьми. Этот обряд — своеобразный оберег. В конце мокрыми листьями проходятся по всей утвари.

Обрядовую воду используют как оберег, помечая ею отдельные части тела для защиты от злых духов Юля Даркова © ИА REGNUM

Ну, а потом все радостно рассаживаются и приступают к трапезе. Сначала мы из одной миски поели зелёной каши. Вкус необычный, кисловатый. С первого раза мне это напомнило варенье-пятиминутку, когда в ягодах ещё сохраняется свежесть, но они уже мягкие. К зелёной каше вприкуску шла та самая юкола, которую только что обезглавили. Потом всем желающим раздали варёные головки и принесли блюдо с отварной олениной.

Зелёная каша — так называют чукчи это блюдо. Достаточно съесть его по ложке, чтобы приобщиться к обряду Юля Даркова © ИА REGNUM

Небольшой миски каши хватило человек на 20 Юля Даркова © ИА REGNUM Небольшой миски каши хватило человек на 20 Юля Даркова © ИА REGNUM

Рыбьи головы здесь зовут ласково — головки. Для коренных жителей это настоящее лакомство. Головки едят варёными, жареными и квашеными Юля Даркова © ИА REGNUM

На подобные праздники обязательно зовут стариков. Те уже еле ходят, некоторые не видят и не слышат, но все они чувствуют. Тётя Катя во время обряда и фигурки лепила, и кашу месила. Видно было, что всё ей в радость. А дядя Гриша, хоть и не видит ничего, но всё прекрасно слышит, потому он комментировал любое движение. Вот проехал кто-то, а вот ещё кто-то пришёл. Для них подобные праздники — это связь с родом и новые силы.

Полежать на шкурах за неспешными разговорами — отдельное удовольствие Юля Даркова © ИА REGNUM

Дядя Гриша уже ничего не видит, но улыбка на его лице показывает, что он всё чувствует. И в тот момент он счастлив Юля Даркова © ИА REGNUM Отварная оленина — традиционная еда оленных чукчей Юля Даркова © ИА REGNUM

В конце трапезы был чай со сладостями. Здесь не особо жалуют чай в пакетиках и магазинное печенье. Стараются приносить домашнюю выпечку, а чай заваривают в чайнике поменьше. Большие чайники постоянно стоят у костра, чтобы всегда можно было хлебнуть горячего ароматного чаю.

Яранги теперь ставят только на лето, чтобы собираться в них за кружкой чая и для совершения обрядов Юля Даркова © ИА REGNUM

Лето на севере короткое, но при этом насыщенное событиями. Жителям чукотских сёл нужно запастись тем, что будет их кормить оставшиеся 9 месяцев. И важно взять у природы лишь столько, сколько нужно для пропитания семьи. Только так можно сохранять баланс и столетиями жить в согласии с природой. Если вы когда-нибудь приедете на Чукотку, то удивитесь её первозданности.

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