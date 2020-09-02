Москва, , 17:10 — REGNUM В Минпромторге РФ не планируют запрещать гражданам фотографировать общий вид книг в магазинах. Об этом сообщает агентство РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства.

Книжная ярмарка Дарья Драй © ИА REGNUM

«Конечно же, речь не идет об общем виде изданий. Полагаем, что правоприменение должно касаться лишь копирования их содержательной части», — говорится в сообщении.

В ведомстве также отметили, что по причине развития современных технологий часто возникают ситуации, когда человек вместо покупки книги просто фотографирует нужные страницы.

В пресс-службе подчеркнули, что именно на такие случаи фотографирования в книжных магазинах и направлен пункт 78 данного предложения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Минпромторг РФ выступил с предложением запретить гражданам фотографировать в магазинах книги и иные печатные изделия до их покупки.

Читайте ранее в этом сюжете: В Госдуме назвали дурацким запрет фотографировать книги и журналы