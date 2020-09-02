Москва, , 17:07 — REGNUM В Госдуме не удивлены заявлению специалистов лаборатории бундесвера о том, что оппозиционного блогера Алексея Навального отравили боевым веществом группы «Новичок» нервно-паралитического действия.

Опять Иван Шилов © ИА REGNUM

«Ну это уже баян, как принято писать в Сети. Придумать что-то новое мозгов не хватает», — иронизирует депутат Госдумы Алексей Журавлёв («Родина») в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, военные токсикологи установили, что в организме Алексея Навального присутствуют следы вещества из группы «Новичок». ФРГ призвала Россию прояснить обстоятельства произошедшего с Навальным.

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