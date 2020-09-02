Москва, , 16:40 — REGNUM На ряде улиц и набережных в центре Москвы в предстоящую субботу, 5 сентября, будет ограничено движение транспорта в связи с проведением «Московской ночной велогонки». Об этом сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции.

Ночной велопробег

В частности, в период с 18:40 до 23:30 будут закрыты для проезда Фрунзенская, Кремлёвская, Москворецкая и Пречистенская набережные, а также Соймоновский, Крымский и Новокрымский проезды и улица Остоженка.

С 18:40 до 00:00 будет ограничен проезд по Новодевичьей и Саввинской набережным и улице Лужники, а c 19:20 до 00:00 — по Ростовской, Смоленской, Пресненской и Краснопресненской набережным.

С 19:20 до 23:10 нельзя будет проехать по Устьинской, Серебрянической, Полуярославской, Костомаровской, Сыромятнической, Академика Туполева, Лефортовской, Головинской, Красноказарменной, Золоторожской, Андроньевской, Николоямской, Берниковской, Подгорской, Котельнической и Краснохолмской набережным, а также Госпитальному мосту.

Кроме этого, на период с 6:00 5 сентября до 0:30 6 сентября будет закрыт проезд по Лужнецкой набережной внутри территории олимпийского комплекса «Лужники».