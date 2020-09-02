Москва, , 15:31 — REGNUM Многомиллиардные убытки российских авиакомпаний связаны с тем, что их издержки сократились намного меньше, чем приносящий доход пассажиропоток. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил экономист Сергей Хестанов.

На борту самолета Дарья Антонова © ИА REGNUM

Комментируя данные Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ), согласно которым убыток российских авиакомпаний от пассажирских перевозок по итогам января — июня составил 121 млрд рублей, экономист заявил, что подобные обстоятельства являются весьма логичными.

«Из-за чего тяжелая ситуация? Большинство авиакомпаний имеет на вооружении иностранные самолёты. Большинство из них не приобретаются, а берутся в лизинг и компании должны вносить лизинговые платежи. Пассажиропоток упал катастрофически. Соответственно, упала выручка. А большая часть затрат авиакомпаний почти не изменилась — лизинговые платежи никуда не делись. Снизились затраты на топливо и в какой-то степени снизились затраты на зарплаты персонала. Но многие затраты сохранились. Соответственно положение дел в авиационной отрасли сложилось очень тяжёлое», — сказал Хестанов.

Читайте ранее в этом сюжете: Летать только самолётами «Аэрофлота» не придётся: апокалипсис исключён

Читайте развитие сюжета: Экономист рассказал, какие авиакомпании выживут после кризиса