Нижний Новгород, , 15:24 — REGNUM Почти 74% опрошенных жителей Нижнего Новгорода оказались не удовлетворены своим уровнем жизни. Такие данные приводит Институт проблем социального управления по итогам опроса на тему: «Социальное самочувствие и социальный оптимизм нижегородцев».

Нижний Новгород Иван Шилов © ИА REGNUM

По результатам исследования в той или иной степени недовольны своим положением 73,9% опрошенных. Людей не устраивают бытовые условия, уровень доходов, здравоохранение, образование, бытовые условия и так далее.

Полностью неудовлетворенных оказалось 33,4% людей. Исследователи утверждают, что это максимальная цифра за все время мониторинга.

«Заметно снизилось относительно данных июля количество оптимистов, ожидающих будущее с уверенностью или как минимум спокойно: было 35,0%, стало 29,8%. А вот пессимистов, смотрящих вперед с тревогой и даже с отчаянием, осталось примерно столько же, как и в июле: было 40,5%, стало 39,1%. Можно констатировать, что события последнего месяца совсем не способствовали улучшению самочувствия и росту оптимизма», — сказал директор Института проблем социального управления Максим Лубяной.