Москва, , 15:29 — REGNUM Церемония прощания с актёром и режиссёром, народным артистом СССР Владимиром Андреевым завершилась 2 сентября в Москве.

Гражданская панихида прошла в театре имени Марии Ермоловой, где Андреев служил с 1952 года. На церемонию пришли коллеги артиста, его близкие и студенты.

Владимира Андреева похоронят на Троекуровском кладбище.

Как сообщало ИА REGNUM, Андреев скончался 29 августа в возрасте 90 лет. Зрители помнят его по фильмам «Верные друзья», «Аттестат зрелости», «До будущей весны»

Читайте также: Ушёл из жизни народный артист СССР Владимир Андреев. Биография

Читайте ранее в этом сюжете: Мишустин выразил соболезнования в связи с кончиной артиста Андреева