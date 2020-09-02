Тбилиси, , 15:27 — REGNUM Правоохранительным органам необходимо контролировать соблюдение масочного режима в общественном транспорте Тбилиси. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 сентября заявил мэр столицы Грузии Каха Каладзе.

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Сообщается, что мэр указал на ухудшение эпидемиологической ситуации в стране и поручил городским службам там, где это возможно, организовать работу в удалённом режиме. Также он напомнил о важности защитных масок.

«Хочу поручить соответствующим службам проконтролировать исполнение в общественном транспорте тех рекомендаций, какие есть, и, в частности, возможность поездки лишь только в маске», — сказал Каладзе на совещании правительства Тбилиси.

Напомним, в Грузии за последние сутки выявили 38 случаев заражения коронавирусом. Это рекордный показатель после 16 апреля, когда выявили 42 носителей SARS-CoV-2. Большинство новых случаев заражения обнаружили в Батуми, где много отдыхающих. Ожидается, что они скоро начнут возвращаться домой.

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