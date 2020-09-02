Стокгольм, , 14:54 — REGNUM В Швеции растёт доля женщин, страдающих от игровой зависимости в азартные онлайн-игры. В связи с этим исследователи выяснили, существуют ли какие-либо гендерные различия в людях, испытывающих проявление лудомании. Об этом 2 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.

Исследование, проведенное специалистами Университета Лунда и Центра наркологии Мальмё, установило, что среди людей с игровой зависимостью психические заболевания чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Учёные пришли к выводу, что за последние годы увеличивается доля женщин среди тех, кто страдает зависимостью от азартных онлайн-игр в стране.

Всего в ходе исследования было опрошено 327 человек, 104 из которых были женщинами.

«Помимо того факта, что женщины в этой проблемной группе имеют гораздо более высокую степень психических заболеваний из-за игровой зависимости по сравнению с мужчинами, выяснилось, что в то же время проблемы с алкоголем и наркотиками примерно одинаково распространены среди женщин, так и мужчин. Таким образом, в целом можно сказать, что главный вывод заключается в том, что степень риска в связи с игровой зависимостью у женщин, по крайней мере, столь же высока, а в некоторых случаях явно выше, чем у мужчин, которые тоже склоны к азарту», — рассказал один из авторов исследования Андерс Хоканссон.