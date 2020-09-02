Стокгольм, 2 сентября 2020, 14:54 — REGNUM В Швеции растёт доля женщин, страдающих от игровой зависимости в азартные онлайн-игры. В связи с этим исследователи выяснили, существуют ли какие-либо гендерные различия в людях, испытывающих проявление лудомании. Об этом 2 сентября сообщила новостная служба Sveriges Radio.
Исследование, проведенное специалистами Университета Лунда и Центра наркологии Мальмё, установило, что среди людей с игровой зависимостью психические заболевания чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Учёные пришли к выводу, что за последние годы увеличивается доля женщин среди тех, кто страдает зависимостью от азартных онлайн-игр в стране.
Всего в ходе исследования было опрошено 327 человек, 104 из которых были женщинами.