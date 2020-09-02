Нур-Султан, , 14:26 — REGNUM Полиция Мангистауской области Казахстана проверила учреждения региона после публикации информации об «Орском маньяке», сообщает 2 сентября официальный портал МВД Polisia.kz.

Отмечается, что одно из СМИ Казахстана опубликовало новость на тему «Один из самых опасных маньяков России может затаиться в Казахстане». В полиции сообщили, что эта информация не подтверждается.

Напомним, казахстанские СМИ ранее опубликовали новость на тему «орского маньяка». Были опубликованы данные из социальных сетей, в которых утверждалось, что серийный убийца Валерий Андреев может скрываться в психиатрической лечебнице в Актау.