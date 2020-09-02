Киев, , 14:25 — REGNUM Киеву не удастся избежать «инфекционного взрыва», если жители и предприятия города и далее будут пренебрегать элементарными правилами безопасности по защите от коронавируса, заявил на брифинге 2 сентября мэр города Виталий Кличко.

ИА REGNUM напоминает, что за последние сутки у 332 жителей столицы Украины официально подтвердили коронавирус — это наибольший показатель по стране. Всего 1 сентября диагноз COVID-19 подтвердили у 2.495 пациентов, это новый антирекорд дя Украины.

Кличко констатировал, что в Киеве больше не носят маски, перестали дезинфицировать помещения, а немало ресторанов и кафе работают после разрешенного времени и с толпами людей.

«А потом все спрашивают — откуда такая негативная динамика распространения вируса. И кто же на нее влияет, скажите», — задался вопросом мэр.