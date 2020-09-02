Джакарта, , 14:22 — REGNUM Министр исследований и технологий Индонезии Бамбанг Броджонегоро заявил, что индонезийская вакцина от COVID-19 готова на 40%, сообщает Kompas.

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По его словам, в настоящее время разработка индонезийской вакцины находится в стадии подготовки к испытаниям на животных. Тестирование вакцины на клетках млекопитающих планируется завершить к концу 2020 года.

Бамбанг Броджонегоро заявил, что третья фаза клинических испытаний индонезийской вакцины должна завершится в третьем квартале 2021 года.

Напомним, Индонезия сотрудничает с китайской компанией Sinovac Biotech Ltd в области создания вакцины от COVID-19. В настоящее время разработка вакцины вступила в фазу III клинических испытаний, проводимых в Бандунге, Западная Ява.

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