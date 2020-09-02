Бишкек, , 14:21 — REGNUM «Распространение коронавирусной инфекции снизилось, идет стабилизация эпидемиологической ситуации, но расслабляться не стоит», — заявил заместитель министра здравоохранения Киргизии Нурболот Усенбаев сегодня, 2 сентября, на брифинге.

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По его словам, за последние сутки выявили лишь 78 новых случаев коронавируса, в том числе в столице страны — 23 случая. В то же время излечились еще 246 киргизстанцев, у которых ранее был диагностирован COVID-19.

Также замглавы минздрава отметил, что в Киргизии за минувшие сутки не зафиксировано ни одного случая смерти среди пациентов с коронавирусной инфекцией.

Всего с момента объявления пандемии в республике зарегистрировано 44 036 случаев коронавируса. За это время от COVID-19 излечились 38 895 киргизстанцев. Также в стране зафиксировано 1 060 смертей от коронавирусной инфекции.