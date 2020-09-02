Бишкек, , 14:12 — REGNUM Руководство Киргизско-Российского Славянского университета выступило с опровержением по поводу появившейся в киргизстанских СМИ информацией о сокращении штата вуза и заработных плат его сотрудников.

В ректорате вуза утверждают, что «речь о сокращении штатов, тем более преподавателей, не ведется», а в упомянутом в прессе приказе речь идет только о рекомендации обсудить с рабочим коллективом вопрос о предоставлении отдельным сотрудникам отпуска без сохранения зарплаты на период с 1 сентября до 31 декабря 2020 года — из-за сокращения на 50% фонда оплаты труда.

Пресс-служба КРСУ отмечает, что предложение руководства университета обусловлено сокращением денежных поступлений от оплаты за контрактное обучение и решением минобразования Киргизии о продлении режима дистанционного обучения в вузах из-за пандемии коронавируса.