Ташкент, , 14:10 — REGNUM Министерство дошкольного образования выявило хищение бюджетных средств в 2018—2019 годах на сумму 48,3 млрд сумов ($4,7 млн), сообщили в пресс-службе министерства.

В 2019 году с виновных лиц в пользу бюджет взыскано 9,5 млрд сумов ($926 тыс.), а в 2020 году — 4,1 млрд сумов ($400 тыс.). Служба внутреннего аудита министерства обнаружила факты хищения, недостачи, незаконного расходования, а также нарушения при госзакупках.

Все уличенные сотрудники министерства уволены, а материалы дела переданы в правоохранительные органы. Установлен запрет на повторное трудоустройство людей, совершивших правонарушение.

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