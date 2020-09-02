Москва, , 14:04 — REGNUM Фестиваль ретро и мотоспорта «Российский Супербайк — 2020» (RSBK FEST), запланированный на 5 сентября, отменён по независящим от организаторов причинам. Об этом сообщает пресс-служба мероприятия.

«Возврат билетов будет организован через билетных агрегаторов», — говорится в сообщении.

Фестиваль должен был пройти в Московской области на трассе ADM Raceway. Организаторы принесли извинения за несостоявшийся праздник.

Организаторы чемпионата Russian Superbike Championship по шоссейно-кольцевым мотогонкам также объявили о досрочном завершении сезона 2020 в связи с неблагоприятной экономической обстановкой и ограничениями из-за эпидемии коронавируса. Чемпионат RSBK в текущем году состоял из двухэтапов, прошедших на трассе «Нижегородское кольцо» в начале июля.

Итоговая таблица результатов командного зачета выглядит следующим образом:

1 место — SPB Racing Team — 276 очков

2 место — RMS Motorsport — 191 очко

3 место — VL65 Racing Team — 155 очков

4 место — RWT Motorsport — 141 очко

5 место — ЦСКА Petronas DMC — 122 очка

6 место — Chrome Racing Team — 120 очков

7 место — Ratchet Motorsport — 98 очков

8 место — YP Racing — 74 очка

9 место — CHPMOTORSPORT — 70 очков