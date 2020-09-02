Чебоксары, , 13:40 — REGNUM Прокуратура Чувашии готовит материалы о возбуждении административного дела по факту срыва сроков проведения капитального ремонта в школе № 1 в посёлке Вурнары. В результате в День знаний школа, где учатся более 800 детей, осталась закрытой, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе надзорного ведомства.

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Капитальный ремонт в вурнарской школе № 1 начался во второй половине июня и должен был завершиться 30 августа, но он продолжается до сих пор. В ходе проверок готовности образовательных учреждений 28 и 31 августа прокуратура внесла представления в адрес главы администрации Вурнарского района и подрядчика в связи с нарушением сроков исполнения принятых на себя обязательств по контракту и ненадлежащей претензионной работы со стороны заказчика.

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В надзорном ведомстве отмечают, что в настоящее время решается вопрос о привлечении подрядной организации к административной ответственности по ч. 7 ст. 7.32 КоАП РФ («Действия (бездействие), повлекшие неисполнение обязательств, предусмотренных контрактом на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд заказчиков, с причинением существенного вреда охраняемым законом интересам общества и государства»).

Как сообщало ИА REGNUM, в Чувашии разгорелся пожар и чрезвычайное происшествие» из-за одной сельской школы: выяснилось, что местные власти и подрядчик сорвали открытие школы № 1 в посёлке Вурнары, где учатся более 800 детей и где до сих пор продолжаются ремонтные работы. По словам строителей, в настоящее время выполнено около половины работ. Решение вопроса взяло на себя республиканское правительство.

В настоящее время ученики младших классов учатся в пристрое для начальных классов, другие школьники находится на дистанционном обучении. По предварительным данным, ремонт планируется завершить до октября.

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