Барнаул, , 13:31 — REGNUM В августе 2020 г. в Алтайском крае выявлено почти в 4,5 раза меньше случаев коронавируса, чем в июле. Показатель за месяц увеличился на 29%. Такие данные сегодня, 2 сентября, со ссылкой на информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом сообщает оперативный штаб региона.

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За прошедший месяц в целом в Сибири было подтверждено 20 624 новых случаев коронавирусной инфекции — на 29% больше, чем в июле. На 31 августа в федеральном округе выявлено 90 615 случаев заболевания.

Алтайский край по итогам прошедшего месяца покинул второе место рейтинга регионов СФО с наибольшим приростом случаев коронавируса и замыкает пятерку данного рейтинга. Людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» за август в крае стало на 29% больше, что составляет 2 611 случаев (прирост в июле составлял 129%). А общее число выявленных случаев COVID-19 перешагнуло порог в 11 000 с начала пандемии и составляет 11 720 на 31 августа. В течение месяца в регионе наблюдалось постепенное снижение новых случаев коронавируса: больше 100 человек в начале месяца и от 60 до 70 в последние семь дней августа.

Самые высокие показатели за прошедший месяц в Кемеровской области. Общее количество подтвержденных диагнозов COVID-19 здесь увеличилось на 81%. Следом идет Республика Алтай — 38% новых случаев заболевания в августе. Третье место разделили сразу два региона Сибири — Омская и Томская области — по 37% в каждом регионе.

Минимальный прирост числа выявленных случаев в августе среди сибирских регионов в Туве — 12%, что значительно ниже общего показателя по России. Во всех регионах Сибирского федерального округа прирост заболеваемости в прошедшем месяце снизился в сравнении с июлем. В частности, в Туве — в 3 раза, а в Алтайском крае — в 4,4 раза.

В целом по России месячный прирост заболеваемости COVID-19 ниже, чем в большинстве регионов Сибири и составляет 18%. Самый низкий коэффициент по стране — в Северной Осетии и Московской области — по 8% в каждом субъекте. Наивысшие показатели в России демонстрирует Республика Крым. Здесь людей с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» за август стало на 104% больше.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в августе количество тестов на SARS-CoV-2 в Алтайском крае заметно упало, накануне их было сделано 2924 штук, а 30 августа — всего 900.

И это несмотря на то, что эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в регионе продолжает оставаться напряжённой. Как следует из данных оперативного штаба региона на утро, 2 сентября, отмечен рост больных внебольничной пневмонией (3346 пациентов, +40 за последние сутки) и ОРВИ (3583 пациента, +10 за последние сутки).

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