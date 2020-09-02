Ставрополь, , 12:47 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов, спасатели и волонтеры ищут в Александровском районе Ставрополья пропавшую трехлетнюю девочку. По факту исчезновения ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили ИА REGNUM 2 сентября в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным следствия, накануне в первой половине дня трехлетняя Ангелина Рабчун, не сказав взрослым, ушла из дома в селе Северном Александровского района и до сих пор не вернулась. Уголовное дело возбуждено по статье об убийстве.

В настоящее время в селе Северном работают следователи и криминалисты. В поисках девочки также принимают участие полицейские, спасатели, казаки, активисты поискового отряда «Лиза Алерт» и другие волонтеры. На место происшествия выехал начальник главного управления МВД России по Ставрополью Александр Олдак.