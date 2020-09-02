Москва, , 12:47 — REGNUM Иностранные вакцины от коронавирусной инфекции смогут производить фармацевтические компании из России, используя свои производственные мощности. Об этом 2 сентября рассказал министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью программе «Поздняков» телеканала НТВ.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: близится вакцинация — все новости»

»Кто-то из фармпроизводителей будет производить не только гамалеевскую вакцину, но и в том числе иностранного производства», — заявил он.

При этом Мантуров отметил, что он не видит в этом ничего предосудительного, так как, по мнению министра, у людей должен выбор.

Кроме этого, министр промышленности и торговли РФ напомнил, что до конца текущего года объём производимой вакцины планируется увеличит до 1,5 млн доз в месяц. При этом Мантуров уточнил, что компания «Биннофарм» сможет производить максимум 500−600 тыс. доз вакцины в месяц, «Генериум» — 2−3 млн доз, а также производство вакцины может быть начато на площадке «Р-Фарм».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ведущий специалист НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Фёдор Лисицын заявил, что российская вакцина от коронавируса продолжает проходить испытания, при этом серьёзных побочных эффектов по-прежнему не обнаруживается.