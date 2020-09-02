Нижний Новгород, , 12:38 — REGNUM В Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 сентября выздоровели после заражения коронавирусом 107 019 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного общероссийского штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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Таким образом, от общего числа носителей коронавируса в округе, число которых достигло 129 842 человек, более 82,42% уже выздоровели.

При этом впервые почти за три месяца число новых выявленных за сутки носителей коронавируса превысило количество выписавшихся по выздоровлении граждан. Так, за последние сутки выявили 918 новых случаев заражения коронавирусом, а выписаны в округе 856 человек. До сегодняшнего дня с 11 июня число выписанных по выздоровлении стабильно превышало количество новых случаев заражения SARS-CoV-2, выявляемых за сутки.

За минувшие сутки рекордное число выписанных зарегистрировано в Нижегородской области — 156 человек, в Ульяновской области — 120, в Оренбургской области — 115, в Пензенской области — 85, в Саратовской области — 78, в Самарской области — 77, в Пермском крае — 43, в Удмуртии — 42, в Татарии — 37, в Марий Эл — 31, в Чувашии — 28, в Мордовии — 20, в Башкирии и Кировской области — по 12.

Как сообщало ИА REGNUM, на утро 2 сентября в России подтверждено 1 005 000 случаев заражения коронавирусом, за последние сутки выявлено 4952 новых носителя SARS-CoV-2. Доля жителей Поволжья в общем числе носителей коронавируса в России постепенно увеличивается и составляет уже более 12,91%. Полностью выздоровели 821 169 жителей России. Доля выздоровевших жителей Поволжья среди граждан страны, победивших коронавирус, составляет более 13,03%.