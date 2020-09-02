Москва, , 12:15 — REGNUM В нынешнем сезоне на юге России в общей сложности отдыхало 7 млн туристов, что в два раза меньше в сравнении с обычным уровнем отдыхающих, однако в условиях пандемии такой результат является хорошим. Об этом 2 сентября сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова на открытии выставки «Знай наше».

Балаклава. Крым Анна Рыжкова © ИА REGNUM

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»По предварительным данным, на юге России летом отдохнуло более 7 млн человек. Это почти половина того турпотока, который бывает в обычный сезон. В текущих обстоятельствах, когда еще пару месяцев назад было не очевидно, сможем ли мы вообще отдохнуть, нам всё же удалось сезон провести», — приводит ее слова «Интерфакс».

Также Догузова уточнила, что в нынешнем сезоне во всех популярных для отдыха российских регионах был отмечен многократный рост туристических потоков, в числе которых наиболее востребованными были Алтай и Карелия.

«Нестандартный, тяжелый год выдался для туристической отрасли. Но одновременно это и год новых возможностей, он открыл для нас новые горизонты», — сказала глава Ростуризма.

Как передавало ИА REGNUM, 1 сентября в сообщили в Ассоциации туроператоров России сообщили, что туроператоры отмечают, что отели 5* в России стали менее востребованы.