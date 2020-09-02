Йошкар-Ола, , 12:08 — REGNUM В Марий Эл по состоянию на 2 сентября выявили 17 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в республике подтверждено 4293 случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает общероссийский оперативный штаб.

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За последние сутки по выздоровлении выписан 31 житель республики, общее число граждан, победивших инфекцию, достигло 3858 человек. Таким образом, более 89,86% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели. Скончались от последствий заражения коронавируса 39 жителей республики, за минувшие сутки летальных случаев не было.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приволжском федеральном округе по состоянию на 2 сентября выявили 918 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число подтвержденных заражений коронавирусом в Поволжье выросло до 129 842 случаев. Рост числа случаев заражения SARS-CoV-2 фиксируется практически во всех регионах округа.

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