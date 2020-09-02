Симферополь, , 12:07 — REGNUM Запасы воды в водохранилищах Симферополя и его пригородов должны справедливо распределяться между жителями по удобному для них графику, соответствующее поручение дал глава Крыма Сергей Аксёнов на совещании о ситуации с водоснабжением региона.

«Есть определенный объем воды, наша задача его справедливо между всеми распределить, по-честному, — сказал Аксёнов. — Когда люди будут понимать, что все справедливо, график выполняется, … то есть, если всем по 3 часа, значит всем по три часа. Не должно быть перерывов, разрывов».

Как сообщало ИА REGNUM, в верховьях большинства основных рек, на которых расположены водохранилища питьевого стока на территории Крыма, наблюдается дальнейшее понижение уровней воды.

Метеорологи отмечают, что в этом году в августе в бассейнах рек ощущался значительный недобор осадков: они были редкими, локальными и недолгими. Такая же ситуация наблюдалась и в первые два летних месяца.

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