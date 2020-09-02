Джакарта, , 12:05 — REGNUM Правительство Индонезии объявило, что по состоянию на 2 сентября 2020 года в Индонезии выявлено 180 646 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает Kompas.

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Известно, что за сутки в стране выявили 3075 новых носителей коронавируса и 111 случаев смерти. Всего эпидемия унесла жизни 7616 человек в Индонезии.

По последним данным, 488 районов и городов из 34 провинций в Индонезии затронуты эпидемией.

Как сообщало ИА REGNUM, глава агентства по надзору за продуктами и лекарствами в Индонезии Пенни Лукито заявила, что 1800 человек зарегистрировались, чтобы стать волонтерами для клинических испытаний вакцины против COVID-19.

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