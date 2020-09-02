Ташкент, 2 сентября 2020, 12:04 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев почтил память первого главы государства Ислама Каримова, сообщили 2 сентября в пресс-службе узбекистанского лидера.
Мирзиёев посетил научно-просветительский мемориальный комплекс им. Каримова, где были прочитаны суры из Корана. Депутаты парламента, сотрудники администрации президента, члены правительства, а также представители министерств и ведомств возложили цветы к монументу первого президента.
Напомним, 2 сентября в Узбекистане установлен День памяти первого президента. Ислам Каримов умер 2 сентября 2016 года. Памятники Каримову установлены в Ташкенте, Самарканде и Карши.