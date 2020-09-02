Нижний Новгород, , 12:00 — REGNUM По состоянию на утро 2 сентября в Нижегородской области число жителей, скончавшихся от последствий заражения коронавирусом, увеличилось до 481 человека. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

За минувшие сутки с диагнозом COVID-19 скончались ещё четверо нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Нижегородской области по состоянию на 2 сентября выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 967 случаев заражения SARS-CoV-2.

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