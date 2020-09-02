Ярославль, , 12:00 — REGNUM Многодетная мать из Ярославля Ольга Маслова выиграла Верховный суд, пытаясь получить землю в аренду без торгов для строительства дома. Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на решение Кировского районного суда Ярославля.

Молоток судьи Pixabay.com

Возможность получить землю в аренду без торгов многодетными семьями предусматривает закон Ярославской области. Мать четверых детей Ольга Маслова нашла участок в Красноперекопском районе и подала заявку в мэрию города. Мэрия отказала на основании того, что через участок проходит линия электропередач, газопровод и забор соседа.

Женщина обжаловала решение в суде. Районный и областной суды в 2019 году также отказали Масловой, а вот Верховный суд эти решения не поддержал. В мае 2020 года Верховный суд отменил решения ярославских судов и направил дело на новое рассмотрение в Кировский районный суд.

При новом рассмотрении выяснилось, что препятствия для получения земли не являются такими уж непреодолимыми. Как выяснилось, энергетики не возражают против строительстве дома на этом участке, если будет обеспечен доступ к сетям. А газовики и вовсе ответели, что газопровод никак не затрагивает землю.

«Таким образом, нахождение указанного земельного участка в охранной зоне воздушной линии электропередач и газопровода низкого давления не представляет собой объективного препятствия, исключающего возможность предварительного согласования предоставления земельного участка в аренду, не противоречит приведенным нормам земельного законодательства», — говорится в решении Кировского районного суда.

Забор, который был установлен на участке, был признан незаконным. Таким образом все препятствия, на которые ссылалась мэрия, были устранены. Суд принял решение частично удовлетворить иск многодетной матери. Он признал незаконным приказ об отказе в предоставлении в аренду земельного участка. Между тем суд не может обязать мэрию выделить землю. Поэтому в решении суда указано, что власти должны повторно рассмотреть заявление Масловой. Однако, несмотря на выигранные суды, власти вновь отказали женщине.

«На днях мне отказали, видимо, уже окончательно. Теперь они сослались на то, что я не являюсь нуждающейся в улучшении жилищных условий. Несколько лет назад я была участницей программы «Молодая семья» и получила субсидию на приобретение квартиры. Взяла ипотеку на много лет, купила квартиру. Но хотелось бы жить в собственном дом, тем более, что я жду пятого ребёнка. Я считаю, что многодетным нужно помогать, я сама росла в детском доме. Будем ещё пробовать получить землю, но не знаю, что из этого получится», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM Ольга Маслова.

Тема выделения земли в аренду многодетным семьям в Ярославле получила резонанс после того, как участок на Тверицкой набережной получил председатель комиссии по социальной политике муниципалитета депутат Алексей Таганов. Он также не был признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, однако мэрия удовлетворила его заявление. Власти заявили, что депутат получил участок на общих основаниях. При этом другие многодетные семьи, как показывает история Ольги Масловой, не могут добиться такой же благосклонности от администрации города. Даже при поддержке Верховного суда.

Читайте ранее в этом сюжете: На ярославского депутата пожаловались Медведеву и Турчаку