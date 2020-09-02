Нижний Новгород, , 11:56 — REGNUM В Нижегородской области по состоянию на 2 сентября выявили 147 новых случаев заражения коронавирусом. Всего в регионе подтверждено 27 967 случаев заражения SARS-CoV-2, сообщает пресс-служба областного правительства.

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За последние сутки в области выписаны по выздоровлении 156 человек, всего в момента начала пандемии справились с инфекцией 24 985 жителей области. Таким образом, более 89,33% от общего числа носителей коронавируса уже выздоровели.

По данным общероссийского оперативного штаба, 481 житель области скончался от последствий заражения коронавирусной инфекцией, за последние сутки умерли четверо нижегородцев.

Как сообщало ИА REGNUM, число вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом среди нижегородцев растет в течение последнего месяца. Так, по состоянию на 4 августа в области было выявлено 109 новых случаев заражения. Максимальное за месяц число новых случаев было зафиксировано 29 августа — 145 заражений. По данным областного минздрава, коэффициент распространения инфекции составляет на 2 сентября 1,04.