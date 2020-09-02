Вашингтон, , 11:56 — REGNUM Sony рассказала о ещё одной инновационной функции контроллера DualSense новой консоли PlayStation 5. Об этом 2 сентября сообщил портал Screen Rant.

В новом отчёте компания написала, что благодаря функции тактильной обратной связи разработчики смогут передавать геймерам через DualSense вибрации, основанные на внутриигровой музыке. Sony отметила, что эта возможность была реализована в контроллере PS5 после того, как компания провела исследование, посвящённое теме глубинных нейронных сетей.

Ранее разработчики таких игр, как Spider-Man: Miles Morales, Demon's Souls и Deathloop рассказали, как они планируют реализовывать в играх технологию тактильной обратной связи. В частности, создатели Deathloop добавят в игру функцию, благодаря которой триггеры DualSense будут блокироваться в случае, если оружие героя «заклинит».

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