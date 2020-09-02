Москва, , 12:13 — REGNUM Министерство просвещения России не направляло в регионы общих инструкций по организации учебного процесса 11 сентября, в один из дней голосования. Местные власти решают эту проблему по своему усмотрению, сообщает 2 сентября издание «Коммерсантъ».

Школьный класс Дарья Антонова © ИА REGNUM

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Главный день голосования на региональных выборах в 2020 году — воскресенье, 13 сентября, но 11 и 12 сентября разрешат голосовать досрочно. Многие избирательные участки находятся в школах, а контакты учеников и избирателей недопустимы по соображениям эпидемиологической безопасности.

«Мы не можем диктовать правила работы общеобразовательным учебным заведениям», — отметил источник издания в Центризбиркоме.

В Иркутской области в школах с участками устроят «дни здоровья» с занятиями на воздухе, в Татарии уроки проведут в библиотеках или на спортплощадках либо сводят детей в музей или театр.

В Белгородской области для детей организуют «дни здоровья», экскурсии или спортивные состязания, в Оренбургской и Пензенской областях также выведут учеников за пределы школ. В Ивановской области школы выберут сами — уроки на природе или дополнительный выходной.

В Воронежской и Липецкой областях, в Чувашии, а также в ряде школ Ямало-Ненецкого автономного округа детей 11 и 12 сентября намерены обучать дистанционно.

В Тамбовской области дети и избиратели будут входить в школу через разные входы, для учеников также организуют внешкольные занятия. В Курской и Орловской областях тоже склоняются к проведению «внеклассных оздоровительных мероприятий», а в Пермском крае занятия решили вовсе не проводить.