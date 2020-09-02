Тбилиси, , 11:56 — REGNUM Карантин в Батуми не будет введен, несмотря на то, что там наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации. Об этом, как передаёт агентство «ИнтерпрессНьюс», 2 сентября на заседании межведомственного совета сообщил премьер-министр Грузии Георгий Гахария.

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"Мы не объявляем специальных карантинных мер в Батуми и о закрытии Батуми нет речи», — цитируют журналисты главу грузинского правительства.

Гахария также отметил, что в Батуми находится большое число отдыхающих со всей страны. Премьер-министр призвал увеличить темпы тестирования на коронавирус в столице Аджарии, а властям других регионов указал на необходимость внимательней относиться к тем, кто возвращается из Батуми.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в Грузии был зафиксирован один из самых высоких показателей по количеству выявленных носителей коронавируса — 38 человек. Из них 22 были связаны с кондитерской «Дона» в Батуми.

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