Кирилл Зотов, 2 сентября 2020, 11:48 — REGNUM В Башкирии продолжается противостояние между региональными властями и собственниками Башкирской содовой компании (БСК). В первый день осени Арбитражный суд республики наложил арест на акции компании после искового заявления первого заместителя генерального прокурора России. Похоже, в ближайшее время конфликт перейдёт в юридическую плоскость. Эксперты уже начинают сравнивать текущий процесс с процедурой возврата в собственность региона части акций компании «Башнефть» (ныне принадлежит «Роснефти»).

Уфа
Уфа
Иван Шилов © ИА REGNUM

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Между тем особенностью ситуации вокруг содового производства в Башкирии является значительный информационный резонанс и непосредственное участие в конфликте широких групп общественности. Напомним, что конфликт развивался в течение нескольких последних лет. Первоначально БСК претендовала на шихан Тротау. Благодаря серьёзным лоббистским возможностям компания добилась поддержки министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, который в 2018 году на Петербургском экономическом форуме высказался за разработку шихана. Но активистам и предыдущему главе региона Рустэму Хамитову удалась отстоять Тротау. В декабре 2018 года, уже после того, как в республику пришёл Радий Хабиров, на совещании под руководством вице-премьера России Дмитрия Козака было принято решение не трогать шиханы Торатау и Юрактау. При этом БСК получила право вести работу на шихане Куштау. Однако попытки предприятия начать технологические работы на горе вызвали взрыв возмущения у общественных активистов и экологов, которые в итоге едва не переросли в силовое противостояние. В итоге региональное руководство приняло решение отказаться от разработки шихана, что было воспринято экоактивистами как собственная победа.

Транспортировка породы на содовый завод
Транспортировка породы на содовый завод
Айратайрат

Политолог Алина Жестовская отмечает, что «когда кто-то говорит, что решение по Куштау было принято под давлением, это правда, но лишь отчасти».

«Да, власти Башкирии и федеральный центр фактически поставили точку в данном проекте. Но я бы не стала говорить, что репутационно кто-то их них всерьез проиграл. Думаю, что мы увидели очень важный кейс в сфере политического менеджмента: власти, которые курировали проект, сумели признать допущенную ошибку, вышли для диалога к людям, после которого приняли решение.
Полагаю, что дело в том, что все мы привыкли к тому, что региональные власти, отстаивая тот или иной проект, готовы биться до последнего. Например, нечто похожее можно было наблюдать в Ульяновске, когда региональные власти до последнего бились, пытаясь реализовать проект строительства отеля известной сети. Ситуация зашла слишком далеко, проект был остановлен, но тамошние власти понесли очевидные имиджевые потери. В башкирской истории — всё не так. Властям вместе с федеральным центром удалось сделать из лимона лимонад: из априори скандальной истории в итоге получился пример того, как можно урегулировать конфликты. Фактически это и есть пример успешной совместной работы власти и гражданского общества».
Алина Жестовская

Социолог, член экспертного совета аналитического агентства «Национальный Эксперт» Сергей Таланов солидарен с такой точкой зрения. Он полагает, что «принятое решение по Куштау нельзя считать простым».

«Действующего главу республики сейчас многие критикуют за то, что он поменял свое отношение к проекту, фактически решив свернуть его. Однако консолидированная позиция республиканских и федеральных властей представляется вполне логичной и разумной, способной на самом деле даже повысить их рейтинг. На мой взгляд, был услышан голос общественности — люди возмутились, выступили против разработки шихана, после этого проект «откатили». Даже если и была допущена серьезная ошибка, то ее нельзя считать фатальной — и власти Башкирии, и федеральный центр нашли в себе силы исправить ее, а не заниматься продавливанием и противостоянием, как это часто бывает».
Сергей Таланов

Эксперт отмечает, что такой подход, способность вести диалог с общественностью, находить компромисс свидетельствует не о проявленной слабости, а скорее о политической гибкости и мудрости руководства Башкирии.

Шихан Куштау. Башкирия
Шихан Куштау. Башкирия

Однако отказ от разработки Куштау вызвал недовольство собственников БСК, которые пригрозили массовыми увольнениями на предприятии в случае, если производство будет остановлено из-за отсутствия сырья. Это заставило главу республики Радия Хабирова и вице-премьера Андрея Назарова, курирующего весь экономический блок, искать альтернативные пути решения сложного вопроса. Радий Хабиров предложил владельцам компании выкупить у них часть акций с тем, чтобы довести государственную долю более чем до 50% (на данный момент 38%). Но эта инициатива не встретила понимания у собственников БСК. В итоге Радий Хабиров, заручившись публичной поддержкой Владимира Путина, потребовал проверить законность сделки по продаже Башкирской содовой компании акций государства (передача акций продолжалась до 2013 года, когда БСК окончательно перешла в частную собственность). По мнению региональных властей, ущерб от приватизации БСК составил 34 млрд рублей. В Башкирии полагают, что расследование может привести к открытию уголовных дел против бывших чиновников правительства республики.

Политолог Дмитрий Михайличенко отмечает:

«Размывании акций «Соды» началось не в 2013 году, а в 2007-м. Иными словами, история закончилась при Рустэме Хамитове, а началась еще при Муртазе Рахимове. Инициированные действующим главой региона решения потенциально могут иметь серьезные последствия для чиновников, работавших в республиканском правительстве при прежнем главе республики. Напомню, в 2013 году в Башкирии не было председателя правительства, а его функции выполнял президент Башкирии. То есть Рустэм Хамитов сам не защищен от угрозы уголовного дела. В самой Башкирии говорят, что крайним за «рахимовский» период может стать прежний председатель правительства Раиль Сарбаев.
Называется сумма в 34 млрд рублей, является ли она компромиссной и согласованной с БСК? С точки зрения башкирского «Белого дома» — да, с точки зрения БСК, возможно, и нет, но они не в том положении, чтобы торговаться. Впрочем, в Башкирии понимают: структура принятия таких решений — централизованная. В период «парада суверенитетов» проводилась долгая работа с целью вынудить Муртазу Рахимова продать башкирский ТЭК АФК «Система». По ситуации с 2007 годом и 2013-м очевидны аналогии (с поправкой на меньшие масштабы) относительно действий федеральных лоббистов».
Дмитрий Михайличенко

На данный момент можно констатировать, что шихан Куштау, равно как и аналогичные ему Тротау и Юрактау, разрабатываться не будут, а значит, общественные активисты, представители национальных и экологических организаций сумели убедить власть в правильности и искренности своих намерений. Но вопрос с принадлежностью БСК ещё не решён и, вероятно, нас ждут многочисленные судебные заседания и иски сторон друг к другу. Ситуация, в которой никто из бывших чиновников башкирского правительства не может чувствовать себя спокойно.

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