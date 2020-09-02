Чита, , 11:17 — REGNUM Первые лица Читы — глава городского округа Евгений Ярилов и руководитель администрации Александр Сапожников поздравили горожан с 75-й годовщиной окончания Второй мировой войны и победы над милитаристской Японией. В их обращении, в частности сказано:

«Для нас с вами эта дата имеет особое значение. Именно в Дальневосточном федеральном округе, к которому относится и Забайкальский край, была поставлена точка в самой кровопролитной войне двадцатого столетия.

После окончания Великой Отечественной солдаты Красной армии продолжили мужественно сражаться за свободу дружественных стран, в том числе Китая, порабощенного японскими милитаристами. Среди освободителей были тысячи забайкальцев. Несмотря на мощь Квантунской армии, наши деды и отцы победили врага, ведь они сражались за правое дело!

И мы не имеем права забывать их бессмертный подвиг во имя мира! Время неумолимо уносит жизни наших дорогих ветеранов. С каждым годом их становится все меньше и меньше. Низкий поклон Солдатам Победы за доблесть и самопожертвование! Вечная память тем, кого уже нет среди нас! Здоровья и долголетия всем, кто жив! Бессмертна наша память о подвиге солдат Второй мировой. Вечная слава героям! С Днём Победы!».

Как уже сообщало ИА REGNUM, Великая Отечественная война стала тяжёлым испытанием для Забайкалья: 175 тысяч человек отправились на фронт. Более 50 тысяч забайкальцев не вернулись с поля брани, отдав жизнь за свободу и независимость Родины.

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