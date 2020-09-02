Ижевск, , 11:16 — REGNUM В Удмуртии по состоянию на 2 сентября проведено 280 409 исследований для подтверждения заражения коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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За минувшие сутки лаборатории республики провели 2136 тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, в Удмуртии по данным на утро 2 сентября от последствий заражения коронавирусом скончались ещё трое человек за последние сутки. С учетом этих случаев число погибших от COVID-19 жителей республики выросло до 63 человек.