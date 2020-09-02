Казань, , 11:18 — REGNUM В Татарии по данным на 2 сентября зарегистрирован 62-й смертельный случай от COVID-19. За минувшие сутки скончалась 79-летняя женщина. Информацию об этом сообщил республиканский штаб по борьбе с коронавирусом.

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Пациента была госпитализирована во временный инфекционный стационар на базе госпиталя для ветеранов войн в Казани с внебольничной двусторонней полисегментарной пневмонией в тяжелом состоянии. Лечение больной осложняли обострившиеся хронические заболевания сердечно-сосудистой системы. Причину смерти женщины установили в результате экспертизы.

ИА REGNUM напоминает, за истекшие 24 часа на территории России было выявлено 4952 новых подтверждённых случаев заражения коронавирусом. Общее число выявленных заразившихся SARS-CoV-2 в стране стало составлять 1 005 000.

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