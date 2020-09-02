Москва, , 11:17 — REGNUM Новый учебный год в Российской Федерации начался спокойно. Об этом 2 сентября сообщил министр просвещения России Сергей Кравцов во время своего выступления на Всероссийском открытом уроке «Будь здоров».

Школа Иван Шилов © ИА REGNUM

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Следите за развитием событий в трансляции: «День знаний-2020 в условиях пандемии — все новости о 1 сентября в России»

"Вчера начался новый учебный год. Сразу хочу сказать, что начался он спокойно, мы готовились к началу учебного года, многие школьники соскучились по школе, своим учителям», — заявил Кравцов.

Также министр просвещения РФ добавил, что 1 сентября текущего года свыше 40 тыс. школ в России начали учебный процесс.

Кроме этого, он отметил, что распространение коронавируса сможет помочь соблюдение правил Роспотребнадзора, что, как указал Кравцов, продемонстрировали прошедшие нынешним летом единый госэкзамен (ЕГЭ) и детская оздоровительная кампания.

Помимо того, глава Минпросвещения обратился с призывом соблюдать направленные на противодействие инфекции меры учеников, их родителей, а также учителей и добавил, что «обучение идёт в традиционном режиме и никогда дистанционные технологии не заменят традиционной системы образования».

Как сообщало ИА REGNUM, 1 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что переход образования в России на полностью дистанционную форму нецелесообразен, так как он не может заменить собой образование традиционное, и потому планов перехода на полностью дистанционную форму нет.