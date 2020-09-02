Волгоград, , 11:25 — REGNUM За истекшие сутки 93 носителя коронавируса выявлены в Волгоградской области. Зарегистрировано два летальных исхода, сообщили 2 сентября в региональном оперативном штабе.

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В больницах с подозрением на инфекцию находятся 2621 взрослый и 53 ребёнка. В общей сложности в регионе подтвердили 12 тыс. 309 случаев заражения коронавирусом. За сутки выписали 137 пациентов, всего выздоровели 8874 человека.

За минувшие сутки на территории Волгоградской области зарегистрировано два летальных исхода. Таким образом, в регионе скончались 106 человек с подтверждённым положительным тестом на коронавирус.